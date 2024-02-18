В ЕП указали на причину кризиса в сельском хозяйстве Европы

Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ заявила, что поставки сельхозпродукции из Украины стали причиной кризиса в европейском сельском хозяйстве и вызвали протесты среди местных фермеров. Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Андруэ к Европарламенту, сообщает "Лента.ру".

Андруэ указывает на то, что европейские фермеры призывают уделять больше внимания своей отрасли в условиях европейской политики.

"Эта политика включает снятие ограничений на импорт украинских зерновых в ЕС и отмену таможенных пошлин на украинскую продукцию в целом, что еще больше искажает конкуренцию с фермерами Франции и ЕС - не говоря уже о риске проблем с безопасностью пищевых продуктов", - отмечает депутат.

В связи с этим она призвала Еврокомиссию создать более выгодные условия для европейских фермеров и сохранить продовольственный суверенитет ЕС.

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