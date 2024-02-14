Названы объемы экспорта-импорта Азербайджаном электроэнергии

Азербайджан в январе 2024 года сократил экспорт электроэнергии на 77,3 процента к показателю января 2023 года и довел его до 116,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии, передает в среду Day.Az со ссылкой на данные министерства энергетики.

При этом импорт электроэнергии вырос на 75,9 процента - до 19 миллионов киловатт-часов.

Как пояснили в ОАО "Азерэнержи", в январе на основании действующих договоренностей, происходил сезонный энергообмен Азербайджана с соседними государствами, что повлияло на показатели экспорта-импорта электроэнергии.

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