Стоимость биткойна покорила новый рубеж

Стоимость биткойна во время торговой сессии поднималась на 2,29%, до $51,205 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 12:12 по московскому времени, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 13:14 биткойн замедлил рост до $51,040 тыс. (+1,95%). Последний раз стоимость биткойна была выше $51 тыс. 3 декабря 2021 года.

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