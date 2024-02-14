Туркменистан и Иран обсудили развитие транспортных коридоров, включая маршрут через Азербайджан

Туркменистан и Иран обсудили вопросы, связанные с развитием международной торговли и транспортных связей между странами региона, включая транзитный маршрут через Азербайджан, сообщает в среду Day.Az.

Согласно Агентству морского и речного транспорта Туркменистана, данные вопросы были обсуждены в столице Ирана, Тегеране в рамках форума "Иранская морская экономика", в котором приняли участие представители туркменского агентства.

На форуме приняли участие представители транспортных компаний, государственных учреждений и бизнес-групп Ирана, где были обсуждены вопросы развития международной торговли и транспортных связей в международных транспортных коридорах "Север-Юг" и "Запад-Восток".

В рамках форума были определены три транспортных маршрута: Европа - Россия - Азербайджан - Иран - Индия, Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран - Индия, Россия - Иран - Индия.

Кроме того, в рамках форума прошли встречи с представителями портовой и морской организации Ирана, где туркменская делегация рассказала о своей портовой системе, торговом флоте и судостроении.

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