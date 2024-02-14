Стоимость газа в мире стабилизировалась

В 2023 году мировые цены на газ стабилизировались, но все равно остались выше среднестатистических значений. Как передает Day.Az, об этом сообщила британская Shell в ежегодном отчете по рынку СПГ.

По мнению компании, на сбалансирование рынка повлияли несколько факторов: относительно теплая зима в Европе в сочетании с большими запасами газа, увеличение производства атомной энергии и восстановление экономики Китая.

Это позволило снизить ценовые пики и волатильность по сравнению с периодом с конца 2021 по 2022 год. Тем не менее, текущие цены на газ значительно превышают уровень 2017-2020 годов, пишет компания.

При этом в отчете основными драйверами к росту рынка газа станут страны расположенные в ЮВА, которые активно развивают свою промышленность, включая нефтехимическую. По данным компании к середине 2040-хх годов в мире почти всеми странами будут достигнуты пиковые показатели по потребностям в газе.

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