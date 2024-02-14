В Европе заявили о нулевом росте экономики

Экономика стран еврозоны в четвертом квартале 2023 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics, передает Day.Az со ссылкой на Финмаркет.

В третьем квартале экономика еврозоны снизилась на 0,1% относительно предыдущего квартала и не изменилась в годовом выражении.

Предварительные оценки Евростата показывают, что экономика еврозоны в 2023 году увеличилась на 0,5%. Среди факторов, ограничивших рост ВВП в прошлом году, - повышенная инфляция, высокая стоимость заимствований и слабый внешний спрос.

ВВП 27 государств Евросоюза в 4-м квартале вырос на 0,1% в поквартальном выражении после снижения на 0,1% в 3-м квартале. Рост в годовом выражении составил 0,3%.

Наибольшее снижение по сравнению с предыдущим кварталом наблюдалось в Ирландии (-0,7%), Румынии и Эстонии (-0,4%). Самый высокий рост отмечен в Словении (1,1%) в Португалии и на Кипре (0,8%).

ВВП Германии в поквартальном выражении снизился на 0,3% после нулевого изменения 3-м квартале. Во Франции ВВП не изменился как кварталом ранее. В Италии экономика выросла на 0,2% после увеличения на 0,1% кварталом ранее. В Испании рост ВВП ускорился до 0,6%, с 0,4% кварталом ранее.

В отчете Евростата также приведены данные о динамике занятости в еврозоне и ЕС в 4-м квартале. Согласно окончательным данным, число занятых выросло по сравнению с предыдущим кварталом на 0,3% в еврозоне и в ЕС.

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