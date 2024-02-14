Президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Дубае с администратором Программы развития ООН

Присутствовавший на Всемирном правительственном саммите в Дубае министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках мероприятия встретился с администратором Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Акимом Штайнером.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на официальный аккаунт представительства ПРООН в Азербайджане в социальной сети X, министр Мухтар Бабаев, принимающий участие во Всемирном правительственном саммите, провел обсуждения с администратором Программы развития ООН, заместителем председателя Группы устойчивого развития организации Акимом Штайнером по вопросам климатического кризиса и сотрудничества.

Аким Штайнер в своем аккаунте в социальной сети выразил удовлетворение встречей с Мухтаром Бабаевым и ведущим переговоров Ялчином Рафиевым.

"Климатический кризис требует сотрудничества, и ПРООН готова поддержать смелые действия COP29 по борьбе с изменением климата", - написал А.Штайнер.

Напомним, что члены азербайджанской делегации, принимающие участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае, проводят ряд встреч и достигают договоренностей.

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