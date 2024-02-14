В Shell заявили о стабилизации цен на газ в мире

Цены на газ в мире в 2023 году стабилизировались, но остаются выше исторических средних значений, говорится в ежегодном отчете Shell по рынку СПГ. Снижение поставок газа из России сохраняют напряженность на газовом рынке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Относительно умеренные зимние температуры в сочетании с большими запасами газа, повышение выработки атомной энергетики и умеренное восстановление экономики Китая помогли сбалансировать мировой газовый рынок в 2023 году.

"Это помогло снизить и стабилизировать цены на газ в ключевых регионах-импортерах Европы и Восточной Азии по сравнению с рекордно высокими показателями и беспрецедентной волатильностью, наблюдавшимися с конца 2021 по 2022 год. Однако цены на газ и их волатильность в 2023 году оставались значительно выше, чем в период 2017-2020 годов", - говорится в отчете.

В настоящий момент газ на бирже в Европе впервые с июля 2023 года торгуется ниже $280 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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