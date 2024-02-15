Продукция Балаханского промышленного парка экспортируется в ряд стран

Продукция, произведенная в Балаханском промышленном парке с использованием отходов в качестве сырья, экспортируется в ряд стран.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Понятие вторичной переработки занимает важное место в современной экономике. Мы должны добиться сохранения и устойчивого использования природных ресурсов путем укрепления практики переработки отходов посредством эффективного использования ресурсов и политики экономики замкнутого цикла. Тем, кто хочет наладить бизнес по переработке отходов и заняться экологически чистым производством, применяя инновационные технологии, в Балаханском промышленном парке предоставлены благоприятные условия. В настоящее время в промышленном парке зарегистрировано 25 резидентов, а продукция, произведенная здесь с использованием отходов в качестве сырья, экспортируется в ряд стран", - отметил он.

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