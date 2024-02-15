Экономика Азербайджана начала 2024 год с высокими показателями.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

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