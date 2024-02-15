Климатическое финансирование является ключевой темой COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Этот год особенно значим для нашей страны. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2024 год был объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Также в Азербайджане пройдет такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). В этом году все внимание международного сообщества будет обращено на нашу страну, особенно на деятельность в направлении охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата. Климатическое финансирование является ключевой темой COP29. Сокращение выбросов требует большего финансирования. Глобальные инвестиции в чистую энергетику и "зеленые" технологии должны быть увеличены. Необходимо внедрять новые решения и инновации, которые помогут снизить негативные последствия изменения климата. Достижение целей требует инклюзивного и активного участия всех заинтересованных сторон. Правительство, частный сектор и гражданское общество должны работать вместе", - отметил он.

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