Налоговые органы Азербайджана и Венгрии связывает крепкое сотрудничество

Налоговые органы Венгрии и Азербайджана имеют крепкие, стабильные и дружественные отношения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Европейской организации налоговых администраций (IOTA), глава Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии, Ференц Вагуйхели в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"С июля 2020 года между налоговыми органами Азербайджана и Венгрии начал действовать меморандум о взаимопонимании по обмену налоговой информацией и оказанию помощи во взыскании налогов. Этот меморандум за последние три с половиной года дал отличную возможность укрепить наши двусторонние налоговые отношения, и я уверен, что он способствует дальнейшему повышению эффективности обмена информацией между странами", - отметил он.

Вагуйхели подчеркнул, что Венгрия нацелена на укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном и готова оказывать постоянную поддержку этой стране.

Он также упомянул, что IOTA высоко оценивает активное участие Азербайджана в различных мероприятиях организации.

"Азербайджанские специалисты внесли значительный вклад в успех многих инициатив IOTA. Кроме участия в технических проектах, они также приняли на себя административные обязанности в организации. Азербайджан являлся членом Исполнительного Совета и Комитета по принятию оперативных решений IOTA в течение трех сроков (с 2013 по 2016 годы), а также принимал участие в разработке региональной стратегии IOTA", - добавил Вагуйхели.

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