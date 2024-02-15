В этом году в Лачине сдадут в эксплуатацию еще 5 ГЭС

В настоящее время в Лачинском районе продолжается строительство еще пяти гидроэлектростанций общей мощностью более 40 мегаватт. Точнее, уже полностью завершены работы на ГЭС "Агбулаг" мощностью 14,25 мегаватта. Завершены строительные и в настоящее время ведутся монтажные и наладочные работы на ГЭС "Агбулаг-2 "мощностью 14,7 мегаватт, "Гарагышлаг" мощностью 4 мегаватт, "Мирик" мощностью 3,5 мегаватт и "Забух" мощностью 2,8 мегаватт. Эти пять гидроэлектростанций также планируется ввести в эксплуатацию в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

Об этом в четверг Day.Az сообщили в "Азерэнерджи".

"На сегодняшний день на четырех введенных в эксплуатацию ГЭС выработано 77 миллионов кВт/ч "зеленой" энергии.

Охват "зеленой" энергетики быстро расширяется в Азербайджане, который отдает приоритет переходу к альтернативным и возобновляемым источникам энергии, сокращению количества выбросов углекислого газа в атмосферу и другим прогрессивным принципам и проведет такое престижное мероприятие, как COP-29, объявив 2024 год "Годом солидарности во имя зеленого мира".

В частности, в соответствии с поручением главы государства о преобразовании освобожденных от оккупации территорий в зоны "зеленой" энергетики последовательно создаются гидроэлектростанции. Одной из таких территорий является Лачинский район, где "Азерэнерджи" проводит ряд работ. Отметим, что в соответствии со стратегией "зеленой" энергетики в Лачинском районе в 9 местах созданы и создаются гидроэлектростанции.

Так, на сегодняшний день в Лачинском районе реконструированы и введены в эксплуатацию гидроэлектростанции "Мишни" мощностью 8,25 мегаватт, "Гюлябирд" мощностью 8 мегаватт, "Алхаслы" мощностью 6 мегаватт, восстановлена гидроэлектростанция "Сус" мощностью 4 мегаватта. В результате на сегодняшний день на гидроэлектростанциях, введенных в эксплуатацию "Азерэнерджи" в Лачинском районе, произведено более 77 миллионов кВт/ч экологически чистой "зеленой" энергии.

За счет производства 77 миллионов кВт/ч "зеленой" энергии было сэкономлено 18 миллионов кубических метров газа и миллионы манатов, предотвращен выброс 32 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Самое главное, были приняты необходимые меры по защите экосистемы, на станциях установлены ЭКО-турбины европейского производства.

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