Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию

Экономика Японии по итогам четвертого квартала 2023 года вступила в рецессию, следует из данных, опубликованных на сайте японской статслужбы. Это произошло впервые за последние пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технической рецессией называют спад ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. В июле - сентябре спад реального ВВП Японии составил 0,8% к предыдущему кварталу, а в октябре - декабре - 0,1%.

Аналогичные периоды рецессии в стране фиксировались в 2001, 2008-2009, 2012 и 2018 годах.

В результате, Япония уступила Германии место третьей экономики мира. ВВП Японии по итогам прошлого года в пересчете на доллары составил $4,21 трлн, ФРГ - $4,46 трлн.

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