Страны ОПЕК+ превысили план добычи нефти

Страны ОПЕК+ в январе добывали 34,87 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом вступивших в прошлом месяце новых добровольных сокращений ряд членов альянса - могли извлекать 34,32 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 550 тысяч б/с. Относительно декабря страны блока сократили нефтепроизводство на 220 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в январе составила 21,72 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 50 тысяч б/с сверх разрешенного уровня - 14,79 млн б/с (13,15 млн б/с без учета Мексики).

По данным МЭА, добыча ОПЕК+ в январе была выше разрешенного уровня в связи с тем, что несколько стран не исполнили свои обязательства в рамках дополнительных добровольных сокращений, вступивших в силу в январе. Так, ОАЭ добывали на 300 тысяч б/с выше необходимой квоты, 3,21 млн б/с, Ирак - на 230 тысяч б/с, 4,23 млн б/с, Казахстан - на 150 тысяч б/с, 1,62 млн б/с.

Ирак и Казахстан накануне объявили, что готовы компенсировать перепроизводство нефти в январе в течение последующих четырех месяцев.

В январе вступили в силу новые добровольные сокращения ОПЕК+ на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран альянса объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года продолжает дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с. Ирак обязался дополнительно сократить производство нефти на 223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с и Оман - на 42 тысячи б/с. Россия, в свою очередь, увеличила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч б/с.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!