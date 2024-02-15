В ЕС выросло количество банкротств

В Евросоюзе число обанкротившихся компаний в четвертом квартале 2023 года выросло на 4,4% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило управление Eurostat.

Относительно июля-сентября их число увеличилось на 0,6%. При этом в третьем квартале было зафиксировано падение на 9,4% к предыдущим трем месяцам.

Самый значительный рост числа банкротств в четвертом квартале был зафиксирован в сфере транспорта и складских услуг (+9,3% кв/кв), в торговле (+7,7%), гостиничном секторе и в сфере общественного питания (+1,1%). Наиболее существенное сокращение количества несостоятельных компаний было отмечено в сфере информации и коммуникаций (-15%), а также в промышленности (-7,4%).

При этом количество регистраций новых компаний в октябре-декабре выросло на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев. Данный показатель продемонстрировал подъем четвертый квартал подряд.

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