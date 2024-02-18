Стоимость перевозки товаров между Азией и Европой выросла

Стоимость перевозки товаров между Азией и европейскими странами выросла на 400% из-за ситуации в Красном море. Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его цитирует ТАСС.

"Из-за перенаправления перевозок из Красного моря сроки поставок между Европой и Азией выросли на 10-15 дней, а их стоимость увеличилась на 400%", - сообщил Джентилони.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

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