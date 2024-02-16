Госдолг в мире достиг рекорда за последние полвека

Уровень долга во многих странах мира в настоящее время находится на максимальных значениях за последние 50 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом заявил заместитель директора департамента исследований Международного валютного фонда (МАФ) Антонио Спилимберго.

"Уровень долга во многих странах мира находится на самом высоком уровне за последние 50 лет", - сообщил он на конференции по проблемам бедности во Всемирном банке.

По словам Спилимберго, ключом к решению этой проблемы должны стать социальных расходы. Он также указал на то, что подверженное бедности население сейчас сталкивается с дополнительными вызовами, включая демографические, технологические; климатические и фискальные трудности.

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