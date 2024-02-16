Средний коридор раскроет экономический потенциал Европы и Азии

Средний коридор - это эффективный альтернативный маршрут для грузовых перевозок, соединяющий Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

"Средний коридор является ключевым маршрутом, объединяющим Европу и Азию и раскрывающим их экономический потенциал. Он также предлагает альтернативу традиционным торговым маршрутам, что позволяет осуществлять торговые операции между Европой и Азией за более короткий срок. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, торговля между Востоком и Западом растет. Например, оборот торговли между Европой и Китаем достиг рекордных 847 миллиардов долларов в 2022 году. С января по август 2023 года объем грузовых перевозок из Китая в Европу по Среднему коридору вырос на 84 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув более 1,6 миллиона тонн. Прогнозируется, что объем транзитных перевозок по этому коридору увеличится как минимум в пять раз", - сказал он.

Умберто де Претто отметил, что мультимодальность играет ключевую роль для перевозок по Среднему коридору на фоне растущих объемов торговли. Мультимодальные перевозки по Среднему коридору доказали свою высокую эффективность.

"Однако пограничные пункты не готовы к растущим объемам товарооборота. Водители вынуждены проводить там дни, а иногда и недели, в зависимости от сезона и конкретного пункта пересечения границы. У нас уже есть инструменты, такие как МДП, которые могут существенно упростить процедуры пересечения границы. Правительства лишь должны приступить к активным действиям и внедрить эти инструменты для облегчения торговых процедур", - сказал генеральный секретарь.

По его словам, чтобы полностью раскрыть потенциал Среднего коридора и повысить его эффективность, необходимо сосредоточить внимание на креативных и гибких решениях, способствующих развитию торговли и улучшению условий транзита.

"Например, строительство инфраструктуры вдоль перегруженной границы Сарпи между Грузией и Турцией осложнено из-за гор и водоемов в этом районе. В данном случае развитие цифровых технологий - это единственный реалистичный выход", - сказал он.

Умберто де Претто отметил, что уже существующие инструменты, такие как система МДП и автодорожная накладная CMR, охватывают все страны Среднего коридора. Эти системы требуют дальнейшего развития, особенно в сфере цифровизации.

Он сказал, что совместно с членами IRU и при поддержке партнеров по развитию IRU автоматизировала процессы МДП во всех странах Центральной Азии. В этом регионе достигнут значительный прогресс в цифровизации всех аспектов МДП, а также созданы специальные полосы для безопасных грузовых перевозок.

Умберто де Претто добавил, что переход от бумажной документации к цифровому обмену данными о транзитных, транспортных и таможенных процедурах, разрешениях и визах никогда не был столь актуальным, как сейчас. Было отмечено, что центральное место в усилиях IRU по упрощению процедур торговли занимает цифровизация перевозок и транзита в глобальном масштабе.

Генеральный секретарь IRU также подчеркнул растущую роль Азербайджана в региональной и международной торговле, отметив, что IRU поддерживает постоянные контакты с государственными и частными партнерами в стране, включая Азербайджанскую международную ассоциацию автомобильных перевозчиков.

"Например, в ходе последней Генеральной ассамблеи Союза ассоциаций автомобильных перевозчиков региона Черноморского экономического сотрудничества в Баку оптимизация перевозок по Среднему коридору стала центральным элементом наших обсуждений с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана", - сказал он.

Комментируя вопрос декарбонизации в транспортном секторе стран Центральной Азии, Умберто де Претто отметил, что для снижения выбросов необходимы долгосрочные инвестиции в альтернативные виды топлива и соответствующую инфраструктуру для коммерческих перевозок средней и большой грузоподъемности. Кроме того, расширение использования экологичных и безопасных автобусов имеет решающее значение для продвижения усилий по декарбонизации в транспортном секторе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!