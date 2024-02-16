Стали известны объемы производства в промзонах Азербайджана

На сегодняшний день в промышленных зонах Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, произведено продукции на сумму 12,1 миллиарда манатов, из которых 3,9 миллиарда манатов (почти 32,2 процента) отправлено на экспорт.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В 2023 году резидентами промзон реализовано продукции на 3,3 миллиарда манатов, из которых 989 миллионов манатов отправлено на экспорт. По сравнению с 2022 годом продажи выросли на 12,5 процента. За этот период удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности в Азербайджане составил 18,6 процента, а в ее экспорте - 23,6 процента. Продукция, произведенная в промышленных зонах, экспортировалась более чем в 65 стран мира (Канада, США, ОАЭ, Китай, Индия, Израиль, Испания, Италия, Австрия, Англия, Бразилия и другие страны)", - отметил он.

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