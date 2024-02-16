Петер Сийярто назвал сроки поставки азербайджанского газа в Венгрию

Транспортировка природного газа из Азербайджана через Турцию начнется в апреле.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому агентству Анадолу.

Он отметил, что Турция впервые будет экспортировать газ в страну, которая не является прямым соседом.

"Мы значительно увеличили торговлю со странами-членами Организации тюркских государств. В этом году мы начнем закупать газ у Азербайджана и Турции", - добавил глава МИД Венгрии.

Говоря о поставках природного газа из Азербайджана в Венгрию через Турцию, П.Сийярто подчеркнул, что подписан контракт на поставку 275 миллионов кубометров природного газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!