Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+"

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с "Позитивным" прогнозом, передает в субботу Day.Az.

Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом, самым низким государственным долгом среди сопоставимых стран, а также гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенных фондов благосостояния.

Позитивный прогноз отражает продолжающееся укрепление внешних и бюджетных буферов из-за более высоких, чем заложено в бюджете, цен на энергоносители, а также перспектив более строгого ограничения расходов в энергетическом секторе.

Профицит текущего счета сократился вдвое до 14,8% ВВП в 2023 году, но остается самым высоким в категории "BB".

"Мы ожидаем, что профицит останется устойчивым в 2024-2025 годах, несмотря на снижение цен на нефть (доходы от нефти и газа составляют 90% от общего объема экспорта). Суверенные активы в иностранной валюте выросли до 69,8 млрд долларов США в 2023 году, 80% из которых принадлежат SOFAZ. Это отражает все еще высокие доходы от энергетики и рекордно высокую доходность инвестиционного портфеля Фонда",- сказали в рейтинговом агентстве.