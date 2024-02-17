Нефть заканчивает неделю ростом

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на $0,61 (0,74%) и составила $83,47 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на $1,16 (1,49%) и составила $79,19.

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