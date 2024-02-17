Азербайджанская делегация посетит Найроби для обсуждения мер по борьбе с изменением климата

На следующей неделе мы посетим Найроби (Кения) для участия в дискуссиях по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня в ходе панельной дискуссии в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Для председательства на COP29 Мюнхенская конференция по безопасности предоставляет прекрасную возможность услышать различные идеи и приоритеты, касающиеся изменения климата. На прошлой неделе мы посетили ОАЭ, а на следующей неделе мы будем в Найроби для участия в дополнительных дискуссиях. Одновременно в настоящее время мы находимся в процессе выслушивания различных инициатив и идей из всех стран. Все это даст возможность принимать правильные решения в связи с COP29", - сказал он.

Министр отметил, что COP29, запланированная на ноябрь 2024 года в Баку, будет сосредоточена на прозрачности и инклюзивности.

"Мы хотели бы пригласить всех принять участие в этом грандиозном мероприятии. Мы считаем, что из обсуждений можно сделать ценные выводы. Это предоставляет прекрасную возможность распространить значительный консенсус, достигнутый в Дубае, на Баку и, в конечном итоге, на Бразилию. Сотрудничество между этими тремя странами дает многообещающий шанс продвинуть повестку дня в области климата", - добавил Бабаев.

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально принято 11 декабря 2023 года в Дубае.

4 января 2024 года Мухтар Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, был назначен президентом COP29.

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