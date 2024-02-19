В Европе появился новый вид инфляции

Евросоюз столкнулся с новым видом инфляции, который возник в том числе на фоне конфликта на Украине, заявила член Европарламента (ЕП) от Хорватии Биляна Борзан. Как передает Day.Az, ее слова приводит Lenta.ru.

Новому явлению дали название "скимпфляция". При этом виде инфляции производители не просто повышают цены, но еще и снижают качество товаров.

По словам Борзан, ряд ингредиентов во многих продуктах питания был заменен на менее качественные. Так, например, подсолнечное масло начали заменять пальмовым. Эти меры рассматривались как временные, однако продолжают сохраняться по сей день, отметила дипломат.

"Особую тревогу вызывает то, что некоторые производители не информируют потребителей об изменении состава на упаковке, а пищевая ценность уже не соответствует исходным данным", - подчеркнула Борзан.

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