Цены на нефть скорректировались

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по бакинскому времени составляет $82,86 за баррель, что на $0,61 (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,61 (0,7%) до $83,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,6 (0,76%) до $77,86 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,87 (1,1%) до $78,46 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

"Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. - Чем ближе ситуация к столкновению Ирана и Израиля, тем больше риск для нефтяного рынка, а удары Израиля по Ливану - шаг именно в этом направлении".

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

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