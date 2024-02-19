Рубен Варданян потерял контроль над крупнейшим банком Армении

BOGG PLC объявила о покупке 100% акций одного из крупнейших банков Армении - "Америабанка", 48,82% которого принадлежали компании террориста Рубена Варданяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба компании "Банк Грузии".

Объем сделки составляет $303,6 млн.

Отмечается, что после окончательного завершения сделки, "Америабанк" продолжит работать вместе с существующим менеджментом в составе группы.

Напомним, акционерами "Америабанка" числились компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).

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