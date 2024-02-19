США предупредили Китай о мерах, если Пекин попытается поставлять товары на мировые рынки по демпинговым ценам. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, Вашингтон предупредил Пекин, что США и их союзники примут меры, если Китай попытается решить проблему избыточных мощностей за счет сбыта товаров на рынках по ценам ниже рыночных. Как заявили два высокопоставленных чиновника Минфина США, американская делегация ясно выразила свою обеспокоенность во время недавнего визита в Китай, в том числе в ходе беседы с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Как отметила газета, заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо выразил обеспокоенность тем, что китайская политика, которая ориентирована на предложение, а не на спрос, ведет к тому, что избыток производства ударит по мировым рынкам. "Остальной мир будет реагировать <...> в новом антикитайском ключе", - приводит FT его слова.

Больше всего Вашингтон беспокоит сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и литий-ионные батареи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп примет карательные торговые меры против Евросоюза (ЕС) в случае победы в ноябре на президентских выборах в США. Сторонники экс-президента называют различные причины таких планов. Среди них отмечают разочарование в ЕС, который не хочет занять более жесткую позицию по отношению к Пекину в плане пошлин и ограничений на стратегические инвестиции китайских компаний.

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