Один из крупнейших нефтяных компаний передумал инвестировать в Евросоюз

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, ExxonMobil передумала вкладываться в Евросоюз. Об ограничении вложений сообщила глава подразделения американской фирмы Карен Макки, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит Financial Times (FT).

Ранее компания выделила 20 миллиардов долларов на проекты по декарбонизации с 2022 по 2027 годы. Однако от планов экологических инвестиций решили отказаться из-за бюрократии, заявила Макки.

Несмотря на то что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала продолжать поддерживать европейскую промышленность на протяжении всего переходного периода и поручила бывшему президенту ЕЦБ Марио Драги показать доклад о том, как исправить ситуацию с конкурентоспособностью ЕС, дальше слов дело не пошло. Последние события в Европе и деиндустриализация экономики региона не вселяют уверенности в инвесторов, отметила представитель ExxonMobil.

В середине февраля стало известно, что международные корпорации стали покидать Нигерию из-за нехватки в стране валюты, необходимой бизнесу для репатриации выручки. В декабре в западноафриканском государстве закрылся завод американского производителя потребительских товаров Procter & Gamble, также об уходе объявили компании GSK, Bayer и Sanofi. Unilever в 2023 году сократила перечень товаров, выпускаемых на предприятиях в стране, а Nestle сообщила об убытках от работы.

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