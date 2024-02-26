Петер Сийярто предложил Тегерану торговать с Европой через Венгрию

Венгрия может служить "воротами в Европу" для иранского бизнеса. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку мы являемся членом Европейского союза и Шенгенской зоны, Венгрию можно легко рассматривать в качестве ворот в Европу для Ирана. Насколько я слышал от вашего (иранского - прим. ТАСС) министра экономики и финансов, многие европейские государства как напрямую торгуют с Ираном, так и с помощью третьих стран. Я верю, что роль ворот Венгрия может сыграть для вас в сферах экономического и торгового сотрудничества", - приводит слова министра иранское агентство.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает "за свободную и справедливую мировую торговлю". По его словам, "наличие иностранных инвестиций является определяющим фактором для функционирования экономики страны".

22 февраля венгерская делегация во главе с Петером Сийярто прибыла в Тегеран для участия в двустороннем бизнес-форуме. В ее состав вошли также представители компаний, работающих в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, сфере управления водными ресурсами.

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