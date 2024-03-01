https://news.day.az/economy/1641250.html Розничные продажи в Германии сократились
Розничные продажи в Германии сократились
Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны Destatis, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.
Продажи продуктов питания в январе увеличились на 1,1%, непродовольственных товаров - не изменились.
Розничные продажи в ФРГ относительно января 2023 года уменьшились на 1,4%.
В декабре продажи снизились на 1,6% в помесячном сравнении и на 1,7% в годовом.
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