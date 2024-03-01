Розничные продажи в Германии сократились

Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны Destatis, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктов питания в январе увеличились на 1,1%, непродовольственных товаров - не изменились.

Розничные продажи в ФРГ относительно января 2023 года уменьшились на 1,4%.

В декабре продажи снизились на 1,6% в помесячном сравнении и на 1,7% в годовом.

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