Мухтар Бабаев выступил на 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев выступил на 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6).
Об этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети "Х", передает Day.Az.
"Президент COP29 Мухтар Бабаев и его команда приняли участие в UNEA-6 в Найроби, где присутствовали представители 179 стран. В своем выступлении Мухтар Бабаев подчеркнул многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и отметил приверженность Азербайджана успешному и конструктивному проведению COP29", - говорится в сообщении.
Отметим, что UNEA-6 проходит с 26 февраля по 1 марта в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения).
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