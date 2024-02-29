Мухтар Бабаев обусдил сотрудничество по вопросам изменения климата с представителем ООН

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Как передает Day.Az, oб этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества сторон, начиная от сокращения загрязнения пластиковыми отходами до расширения финансирования борьбы с изменением климата.

Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде в рамках двусторонних инициатив.

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