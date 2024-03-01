Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, сделал очередное новшество для владельцев малого бизнеса. Так, впервые предприниматели взявшие микро и агрокредиты, получат возможность заработать КЭШБЭК.

В рамках новой акции "Микрокредит с кэшбэком" клиенты взявшие кредит в Банке, заработают КЭШБЭК в размере до 2% от суммы ежемесячной выплаты процентов в первые 3 месяца срока! Для этого клиентам достаточно вносить платежи по кредиту согласно графику без задержек.

Годовая процентная ставка по кредитам - мин 10%, максимальная сумма - до 50 000 манатов, срок - до 48 месяцев.

Другие особенности кампании:

Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);

Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;

Возможность открытия кредитной линии;

Льготный период до 12 месяцев;

Свободный график платежей;

Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.

Кампания продлится до 1 апреля 2024 года.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.