Азербайджан как страна, принимающая COP29, получил отличный шанс развить успех COP28

Азербайджан как страна, принимающая COP29, имеет фантастическую возможность развить импульс, достигнутый на COP28.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих сегодня в Баку

"Южный газовый коридор является наглядной демонстрацией того, что диверсификация энергетических маршрутов и обеспечение энергетической безопасности имеют фундаментальное значение для национальной безопасности. Заглядывая в будущее, можно сказать, что диверсификация энергетики и обеспечение энергетической безопасности будут все чаще включать использование различных источников энергии. Азербайджан как страна, принимающая COP29, имеет фантастическую возможность развить импульс, полученный от COP28, особенно в партнерстве с нефтегазовыми компаниями, которые жизненно важны для решения таких вопросов, как сокращение выбросов метана", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!