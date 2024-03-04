США ввели запрет для Китая

В рамках обязательного для принятия законопроекта о финансировании правительства, обнародованного в воскресенье, предусмотрено положение, запрещающее Китаю покупать нефть из стратегических резервов США. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Этот шаг стал очередным витком напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает агентство.

Республиканские критики уже давно добивались запрета на продажу нефти из Стратегического нефтяного резерва (СНР) Китаю после того, как почти 1 миллион баррелей, выпущенных из резерва в 2022 году, были проданы компании Unipec America - хьюстонскому подразделению китайской государственной нефтяной корпорации Sinopec.

Белый дом ранее заявлял, что министерство энергетики США по закону обязано продавать нефть из СНР на конкурентном аукционе самому выгодному покупателю, независимо от того, является ли он иностранной компанией. Более того, администрация Трампа в 2017 году продавала нефть PetroChina International - дочерней компании китайской государственной нефтяной корпорации PetroChina Co.

Стратегический нефтяной резерв был создан после арабского нефтяного эмбарго 1970-х годов и в настоящее время содержит около 360 миллионов баррелей - рекордно низкий уровень за последние 40 лет. Такое сокращение произошло после беспрецедентного выпуска 180 миллионов баррелей в 2022 году по распоряжению администрации Байдена в попытке сбить высокие цены на бензин на фоне войны в Украине.

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