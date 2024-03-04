Как повлияют новые правила на стоимость недвижимости?

Новые правила подключения строительных объектов к системе водоснабжения в Азербайджане вызовут оживление на рынке недвижимости в целом.

Как передает Day.Az, oб этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что обеспечение квартир, а также нежилых объектов коммунальными услугами повысит возможности их продажи.

"Ожидается, что на рынке появится больше квартир, а активность возрастет. Конкретное влияние на цены пока не прогнозируется. Но в целом это создаст оживление на рынке недвижимости", - сказал он.

Отметим, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса 16 февраля. Согласно проекту, подключение объектов строительства к системе водоснабжения или замена точки подключения в связи с дополнительным спросом будет осуществляться на основании договора подключения, а заказчику будет выдано техническое условие, являющееся составной частью договора подключения.

Заказчик произведет оплату услуги за подключение объекта к водоснабжению. После оплаты заказчиком услуги по подключению бытовых абонентов и существующих или строящихся объектов с требуемым суточным объемом выпуска до 100 кубометров (включительно) к системе водоснабжения, подготовка технических условий, проектной документации и строительные монтажные работы будут осуществляться предприятиями водоснабжения. Для подключения к системе водоснабжения существующих или строящихся объектов с требуемым суточным объемом выпуска свыше 100 кубометров заказчиком производится оплата услуг по подключению, а разработка проекта систем водоснабжения и строительно-монтажные работы от строительных объектов до точки подключения к системам водоснабжения будут осуществляться подрядчиком по выбору заказчика, либо предприятиями водоснабжения за счет заказчика.

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