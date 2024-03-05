Азербайджан и Бразилия обсудили сотрудничество по "зеленому" финансированию в рамках COP29, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, первый заместитель министра экономики, сопредседатель Совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия Эльнур Алиев встретился с секретарем по торговле и международным связям министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии Роберто Пероза.

В ходе встречи было подчеркнуто, что существуют возможности для расширения торгового оборота между двумя странами и развития связей по различным направлениям экономики. Были доведены до сведения благоприятный бизнес и инвестиционный климат, созданный в Азербайджане для предпринимателей, льготы и стимулы, предусмотренные для инвесторов в промышленных зонах.

Отмечается, что в рамках COP29 были рассмотрены возможности совместной деятельности и сотрудничества по "зеленому" финансированию.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями о взаимных инвестициях, сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства, перспективах развития связей в аграрной сфере, в том числе о расширении экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Бразилию, продовольственной безопасности, привлечении в агропарки современных технологий.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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