Не хотите проиграть при взятии кредита? Вам нужен выгодный и удобный кредит?

Тогда спешите воспользоваться удобным, быстрым и доступным предложением кредита наличными от Банка Республика, которое приблизит вас к желаемым целям! Так, Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запустил выгодную кредитную кампанию "Два нуля в твою пользу".

В рамках кампании вы сможете оформить кредит наличными с 0 комиссией, 0 поручителем и выиграть дважды.

Кроме этого, все клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 10% годовых и на более льготных условиях:

Максимальная сумма - 50.000 манатов;

Срок - до 48 месяцев;

Льготный период - 3 месяца;

Страховых расходов нет.

Кампания продлится до - 30 апреля 2024 года.

Еще одним преимуществом заказа кредита в Банке Республика является то, что сумма кредита будет переведена на карту и карта будет доставлена ​​непосредственно по указанному адресу.

Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, закажите кредит в "Банке Республика" прямо сейчас!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.