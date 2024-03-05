Иранский риал обновил исторический минимум по отношению к доллару и евро

Сегодня национальная валюта Ирана риал достигла исторического минимума по отношению к доллару США и евро.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Сообщается, что в настоящее время 1 доллар США на черном рынке в Иране стоит около 603 тысяч риалов. В то время, как вчера 1 доллар США стоил 595 тысяч риалов.

В настоящее время стоимость 1 евро на черном рынке Ирана составляет 654 тысячи риалов. Вчера же стоимость 1 евро составляла 646 тысяч риалов.

Отметим, что экономические санкции США и Западных стран против Ирана, инфляция и многие другие проблемы свидетельствуют о том, что экономическая ситуация в стране ухудшается день ото дня.

По официальной государственной цене, объявленной в Иране на валюту, можно ввозить в страну только необходимые товары. Согласно официальному обменному курсу, объявленному Центральным банком Ирана, 1 доллар США стоит 42 тысячи риалов, а 1 евро - 45 619 риалов.

Обменный курс, объявленный Центральным банком Ирана для банков и пунктов обмена валют, называется системой SANA. Согласно этой системе, 1 евро стоит 466 182 риала, а 1 доллар - 429 203 риала.

Также в стране действует система NIMA (по возврату бизнесменами в экономику страны определенной части валюты, полученной при экспорте продукции). Согласно этой системе, 1 евро стоит 432 989 риалов, а 1 доллар - 398 643 риала.

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