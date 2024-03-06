В Китае раскрыли данные об экономическом росте

В 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2%, заняв одно из первых мест - по темпам роста - среди крупнейших экономик мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ли Цян выступает с докладом о работе правительства на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва.

Глава правительства отметил, что, "оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что многочисленные трудности и вызовы были переплетены и наложены друг на друга".

По его словам, "экономика нашей страны развивалась волнами, с перипетиями, и добиться ее достижений было нелегко", тем не менее, "совместным усилиям всей страны были достигнуты не только ожидаемые цели развития на весь год, но и произошли позитивные изменения к лучшему во многих аспектах".

При этом, согласно плану социально-экономического развития Китая, рост ВВП страны в 2024 году предусмотрен на уровне не ниже 5%. Аналогичный показатель был запланирован на 2023 год.

Ли Цян заявил, что "стабильность имеет первостепенное значение, поскольку она является основой всей нашей работы".

"Мы должны продвигаться вперед в преобразовании модели роста, внесении структурных изменений, повышении качества и производительности", - отметил глава китайского правительства.

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