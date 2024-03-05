Казахстан и Азербайджан создадут совместный инвестиционный фонд.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе 20-го заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии в Астане.

"В перспективе запланированы важные инфраструктурные проекты, которые могут быть профинансированы создаваемым казахстанско-азербайджанским инвестиционным фондом между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и азербайджанским инвестиционным холдингом. Одной из задач данного инвестиционного фонда будет развитие портовой инфраструктуры наших стран", - заявил министр.

В целом в ходе заседания комиссии были обсуждены вопросы в области торговли, транспорта, энергетики, цифровизации, промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма.

Отметим, что объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном в 2023 году составил 529,4 миллиона долларов США, согласно казахстанской статистике. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (463,3 миллиона долларов) объем товарооборота увеличился на 14,2 процента.

При этом в структуре товарооборота экспорт в Азербайджан за указанный период составил 456,3 миллиона долларов, что на 21,6 процента больше, чем за январь-декабрь 2022 года.

Кроме того, импорт из Азербайджана с января по декабрь 2023 года сократился на 17,3 процента и составил 73 миллиона долларов. В 2022 году импорт составил 88,3 миллиона долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!