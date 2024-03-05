Высоко оцениваем приверженность Азербайджана "Глобальному обязательству по метану"

Международное энергетическое агентство (МЭА) высоко оценивает приверженность Азербайджана "Глобальному обязательству по метану".

Как передает во вторник Day.Az, об этом на свой странице в соцсети X написал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

"Рад видеть, что Азербайджан присоединился к "Глобальному обязательству по метану". Меры по борьбе с метаном являются главным приоритетом для ограничения глобального потепления в краткосрочной перспективе", - подчеркивается в публикации.

Бирол также отметил, что МЭА будет тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках COP29 для достижения амбициозных результатов, опираясь на то, что было достигнуто на COP28.

Напомним, что 4 марта Азербайджан объявил о присоединении к инициативе "Глобальное обязательство по метану", предусматривающей добровольное принятие государствами обязательства по сокращению выбросов метана.

В рамках этой инициативы Азербайджан готов присоединиться к совместным международным усилиям, преследующим цель снизить глобальные эмиссии метана до 2030 года по меньшей мере на 30 процентов.

"Глобальное обязательство по метану" является инициативой, выдвинутой в качестве глобального обязательства по сокращению эмиссий метана США и Европейским союзом (ЕС) на состоявшейся в 2021 году в Глазго 26-й сессии Конференции об изменении климата (СОР26).

Цель обязательства заключается в ограничении эмиссий метана до 2030 года в целом на 30 процентов в сравнении с 2020 годом.

В настоящее время 155 стран, на долю которых приходится примерно половина глобального загрязнения метаном, объявили о присоединении к этому международному обязательству.

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