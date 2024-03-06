Технологии чистой энергии замедлили рост мировых выбросов CO2

Несмотря на то, что спрос на энергию увеличился, технологии чистой энергетики помогли миру избежать увеличения использования ископаемого топлива в прошлом году.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), если бы не технологии чистой энергетики, глобальные выбросы углекислого газа за последние пять лет были бы в три раза больше, сообщает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Несмотря на то, что в 2023 году глобальные выбросы углекислого газа все равно достигли рекордного уровня, новый анализ показал, что рост экологически чистых источников привел к "структурному замедлению" выбросов, связанных с энергетикой.

Даже несмотря на рост спроса на энергию, расширение использования солнечной, ветровой и атомной энергии помогло миру избежать еще большей зависимости от ископаемого топлива в прошлом году.

Электромобили, на которые в 2023 году будет приходиться каждый пятый новый автомобиль, также сыграли свою роль в том, что спрос на нефть не поднялся выше допандемийного уровня.

В опубликованном ежегодном обзоре показано, что, несмотря на трудности, в 2023 году выбросы, связанные с энергетикой, росли не так быстро, как в 2022 году. Это говорит о том, что в скором времени мир может увидеть пик выбросов углерода, поскольку использование технологий чистой энергии ускоряется.

Благодаря стимулирующим мерам в Азербайджане, также наблюдается значительный рост импорта автомобилей с электродвигателями. Так, в 2023 году в Азербайджан было импортировано в 19 раз больше электромобилей, чем в 2021 году.

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