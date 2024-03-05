Нефть медленно дешевеет

Котировки нефти продолжают умеренно опускаться днем во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,21%), до $82,63 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,39%), до $78,43 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Несколько стран ОПЕК+ договорились о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

"ОПЕК+ должна убедиться в том, что все согласованные меры строжайшим образом соблюдаются, чтобы нефть оставалась выше $80 даже в случае снижения геополитической напряженности, - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. - Излишка предложения во втором квартале, скорее всего, удастся избежать. Впрочем, продления ограничений на три месяца рынок уже ждал".

Аналитики также оценивают заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!