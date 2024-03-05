Казахстан хочет увеличить экспорт нефти в Германию

Казахстан в 2024 году рассчитывает экспортировать в Германию до 2 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время мы имеем запрос от компаний ФРГ по увеличению объема до 2 млн тонн. Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами по возможности осуществления этого объема в этом году", - сказал Саткалиев на пресс-конференции во вторник в Астане.

По его данным, в 2023 году по "Дружбе" было экспортировано порядка 1 млн тонн казахстанской нефти в Германию, на текущий год с российской стороной согласована возможность транспортировки 1,2 млн тонн.

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