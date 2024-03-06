Болгария надеется на участие Азербайджана в газификации своих регионов

Болгария надеется на поставки газа из Азербайджана в свои регионы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend источник в министерстве энергетики Болгарии.

"25 апреля 2023 года было открыто коммерческое представительство государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Болгарии, после чего компания активизировала свою деятельность в стране. SOCAR имеет только два представительства в Европе - в Германии и Болгарии. Тем временем представительство в Болгарии превратилось в региональный офис на Балканах, охватывающий восемь стран региона. Это является показателем высокого уровня стратегического энергетического и политического партнерства и доверия, существующего между Болгарией и Азербайджаном. Мы надеемся, что Азербайджан также рассмотрит возможность дальнейших инвестиций, таких как, например, газификация болгарских регионов, поставки нефтепродуктов, создание инфраструктуры для зарядки электромобилей и т. д.", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что Болгария рассчитывает на повышение энергоэффективности и создание условий для внедрения возобновляемых источников энергии.

"Мы считаем, что наше сотрудничество с Азербайджаном должно быть расширено и в этой области. Будущее развитие инициативы "Средний зеленый коридор" обеспечит доступ региона Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, к "чистой" энергии в Каспийском регионе", - отметил источник.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность европейской части коридора (TAP) составляет 10 миллиардов кубометров газа. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности данной инфраструктуры до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

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