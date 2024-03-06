Нефтяные котировки перешли к росту

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,34% и составила $82.32 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в апреле, повысилась на 0,36% и составила $78.43.

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