Выросли инвестиции в регионы Азербайджана

В 2023 году инвестиции в основной капитал в регионах Азербайджана увеличились на 25 процентов по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров разместил публикацию в личном аккаунте в социальной сети X.

"В прошлом году инвестиции в регионы составили 10,1 миллиарда манатов", - говорится в публикации министра.

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