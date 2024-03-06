https://news.day.az/economy/1642576.html Выросли инвестиции в регионы Азербайджана - Микаил Джаббаров - ФОТО
Выросли инвестиции в регионы Азербайджана - Микаил Джаббаров - ФОТО
В 2023 году инвестиции в основной капитал в регионах Азербайджана увеличились на 25 процентов по сравнению с 2022 годом.
Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров разместил публикацию в личном аккаунте в социальной сети X.
"В прошлом году инвестиции в регионы составили 10,1 миллиарда манатов", - говорится в публикации министра.
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