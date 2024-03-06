Официальная встреча в рамках COP29 проходит в Баку впервые.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Бюро COP9 Матер Ба, выступая на первой официальной встрече бюро IX Конференции стран-участниц международной Конвенции против допинга в спорте (COP9) в Баку.

Он поблагодарил азербайджанскую сторону за организацию мероприятия.

"Мы стараемся делать очень много для спорта и делиться своим опытом. Сейчас будут обсуждаться несколько вопросов. Наша цель - продвигать чистый спорт", - отметил М.Ба.

Исполнительный директор COP9 по Конвенции Марселлин Дали выразил удовлетворение от пребывания в Азербайджане.

"Я благодарю министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова за приглашение в такую прекрасную страну. Решение об организации конференции в Баку мы приняли в прошлом году. Мы хотим поделиться своим опытом здесь", - добавил М.Дали.

Отметим, что на мероприятии обсуждаются вопросы доведения результатов и предложений, требуемых COP28, в качестве поддержки государств-участников для улучшения системы мониторинга конвенции и обеспечения реализации ее положений.

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